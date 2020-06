Das ist das hundefreundlichste Hotel der Schweiz

«Wir finden es gut, dass das ästimiert wird», sagt Tobias Homberger, Direktor des Hotel Seehof in Davos, der selbst einen Mischlingsrüden mit dem Namen Bobby besitzt. Den Award für das hundefreundlichste Hotel der Schweiz nimmt er bescheiden entgegen: «Für uns gehört das ab einer gewissen Sterne-Kategorie zum Service.» Er findet es eher erstaunlich, dass der Hundeservice in anderen Hotels nicht Gang und Gäbe ist: «Wir haben nicht das Gefühl, dass wir bezüglich Hunden besonders Gas geben.»

Gast nahm stets seine Katze mit

Vergeben wurde der Preis vom österreichischen Urlaubsportal Hundehotel.info. Es standen über 500 Hotels oder Beherbergungsbetriebe zur Auswahl, die auf dem Portal zu finden sind. Anhand der Bewertungen auf dem Portal, Google oder Tripadvisor wurden die Gewinner in der Schweiz, Deutschland und Österreich gekürt.

Besonders viel Lob gab es zum Davoser Seehotel für die Hundedecken, die Hundehandtücher und die Wassernäpfe in den Zimmern. Auch wurde das Dogsitting als positiv bewertet.

Dabei gibt es im Hotel gar nicht so viele Gäste mit Hunden: «Wir haben einige Stammgäste, unser Hotel ist aber nicht auf Haustiere ausgerichtet. Wir bieten Gästen aber die Möglichkeit, Haustiere mitzunehmen.» Tobias Homberger sagt bewusst «Haustiere» und nicht nur Hunde, denn es habe einmal einen Stammgast gegeben, der habe stets seine Katze mitgenommen.

Mitarbeiter wurden auf Hunde sensibilisiert

Dass das Mitnehmen von Haustieren möglich ist, hänge auch mit der Grösse des Seehofs zusammen: «Wir haben 113 Zimmer und drei Restaurants. So kommen die Hundebesitzer und Hundeallergiker gut aneinander vorbei.» In zwei Restaurants seien Hunde erlaubt, in einem nicht.

Wenn ein Gast einen Hund mitnehmen will, gibt es dafür spezielle Hundezimmer. «Es gibt auch Gäste, die Angst haben vor Hünden und diese müssen wir respektieren.» Auch die Mitarbeiter mussten auf die Hunde sensibilisiert werden, das sei aufgrund der vielen Stammgäste mittlerweile kein Problem mehr.

(red.)