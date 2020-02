Zwei Kinder einer italienischen Familie, die derzeit Ferien im Oberengadin macht, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es sind die ersten bestätigten Fälle des FM1-Landes, zuvor waren ein Mann im Tessin und ein Mann in Genf am neuartigen Virus erkrankt. Mittlerweile gibt es auch je einen bestätigten Fall in Zürich und im Aargau.

Die Kinder zeigen laut dem Kanton Graubünden Coronavirus-Symptome, ihnen gehe es den Umständen entsprechend aber gut. Sie sind in einem Spital isoliert, ebenso wurden vier Kontaktpersonen unter Quarantäne gesetzt. Nähere Angaben will Regierungsrat Peter Peyer aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht machen.

«Befürchtung weiterer Fälle ist da»

Aktuell gibt es in Graubünden über 20 Verdachtsfälle auf das Coronavirus, deren Ergebnisse noch ausstehen. «Es ist natürlich die Befürchtung da, dass diese Zahl weiter ansteigt», sagt Peyer. Der Kanton habe die Situation aber im Griff und sei für weitere Krankheitsfälle gerüstet.