Bündner Firma Rotauf

Die Firma wurde 2010 in Graubünden gegründet und stellte in ihren Anfängen Lawinenbojen her. Diese werden zum Beispiel von Snowboardern oder Skitourengängern getragen. Geraten sie in eine Lawine, füllt sie die rote Boje mit Luft und markiert so die verschüttete Person – so entstand der Name der Firma. Mit der Zeit wurden die Lawinenbojen in die Outdoor Bekleidung eingenäht und entwickelte sich die Bekleidungslinie. Von Anfang an wurde bei der Produktion auf Swiss Made und konsequente Nachhaltigkeit gesetzt.