Der 55-jährige Mann war am Mittwochabend als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht wie vereinbart vom Freeriden zurückgekehrt war. Die Kantonspolizei Graubünden leitete eine gross angelegte Suchaktion ein.

Am Donnerstagmorgen ortete die Rega den Vermissten in einem Lawinenkegel unterhalb des Jatzhorns. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. An der Such- und Rettungsaktion, die über 16 Stunden dauerte, waren die Rega, der Schweizerische Alpenclub mit Hundeführern und Personensuchhunden sowie einem Rettungsspezialisten Helikopter, die SOS-Station Jakobshorn und die Wildhut beteiligt, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Insgesamt standen rund 35 Rettungskräfte im Einsatz.

Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die Umstände dieses Lawinenunfalls ab