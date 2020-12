Grün-blau glitzert der Crestasee im Sonnenschein und findet durch seine pure Schönheit den Weg tausendfach auf die Instagram-Seiten der Influencer und Otto-Normal-User. Der Preis dafür: Eine kurze, städtergerechte Flipflopwanderung in der ungefähren Länge eines Carambar-Stängels.

Damit sind wir optisch schon näher beim zentralen Inhalt dieses Artikels. Denn der Crestasee und seine überschaubare Infrastruktur sind bereits in der Winter-Saison. Damit sinkt der Anteil der Instafame-Wanderer, nur Hartgesottene gehen zum Bündner Bergsee auf rund 850 Metern Höhe.

Exkremente im und ums Wasser

Das WC am Crestasee ist entsprechend der winterlichen Bedingungen und der niedrigeren Frequentierung geschlossen. Trotzdem wird offenbar die eine oder andere Notdurft am malerischen See verrichtet. Ein Umstand, über den sich ein häufiger Berggänger aus Domat-Ems per Leserbrief im Bündner Tagblatt echauffiert.

Dort widmet er dem Crestasee und im speziellen dem WC-Häuschen ein kleines Gedicht. Es sei dringend notwendig, dass dieses wieder seine Türen öffne, da der Crestasee sonst zur «grössten WC-Schüssel von Graubünden» werde.

Gegenüber 20 Minuten beschreibt er die Situation: «Beim Spazieren stinkt es nach Kot. Einige Häufchen im Wald werden einfach mit WC-Papier zugedeckt.» Bis vor kurzem sei er auch noch im See geschwommen – dann sei es einfach eklig, wenn man auf dem Wasser einen braunen Haufen auf der Wasseroberfläche sehe.

Diese Saison ändert sich wohl nichts

Bei der Gemeinde Trin ist das Problem bekannt. Der Kiosk und damit auch das WC-Häuschen würden über den Winter nicht betrieben, da sich der Aufwand wegen der wenigen Besucher nicht lohne. Zudem gefrieren die Leitungen im Winter.

Für nächstes Jahr sollen allerdings bereits Massnahme besprochen worden sein. Über diese Wintersaison scheint es daher noch ziemlich dreckig zu bleiben, im und um den ach so beliebten See. Die Ironie der Popularität holt somit auch den Crestasee ein: Wenn's im Sommer läuft ist er jedermanns liebstes Fotosujet. Und im Winter wird auf ihn... Na, ihr wisst schon.