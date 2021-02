Werth ist Mitglied der Schweizer Koch-Nati. Mit ihrem Team bestreitet sie Wettkämpfe an den Weltmeisterschaften und Olympiaden. Der letzte grosse Event war die Olympiade in Stuttgart vergangenes Jahres, das nächste Ziel ist die Weltmeisterschaft 2022 in Luxemburg. Dazu trainieren zehn Köchinnen und Köche aus der ganzen Schweiz an 30 Trainingstagen im Jahr. Zusätzlich wird in den eigenen Betrieben und zu Hause geübt. «Es ist ein grosser Zeitaufwand», sagt die Köchin aus Bonaduz. Andrea Werth ist seit zwei Jahren bei der Elite mit dabei. «Dazu braucht es viel Leidenschaft und Freude.»

Missgeschicke sind unverzeihlich – zumindest an einer Kochmeisterschaft. «Bei einem Probelauf ist mir einmal das Aprikosenpüree aus dem Kühlschrank auf den Boden gefallen», sagt Andrea Werth. Etwas, was nicht passieren sollte, denn Ersatzzutaten sind während eines Wettkampfs eine Rarität. Die 29-jährige Bündnerin hat aus dem Vorfall aber gelernt. «Seither stelle ich solche Geschirre im Kühlschrank weit nach hinten.»

Schon vor ihrer Zeit bei der Nationalmannschaft hatte die Bündnerin an Wettbewerben teilgenommen. So gewann sie 2014 den Schweizer Nachwuchswettbewerb Marmite Youngster. Durch ihren Sieg wurden die Nati-Coaches auf sie aufmerksam. «Ich habe kurz danach ein Telefon von unserem Coach bekommen.» Doch sie erteilte ihm eine Absage, denn sie war zu stark in den damaligen Betrieb eingespannt. «Er sagte mir noch: Man sieht sich im Leben immer zweimal», so die Köchin.

Eine Köchin mit Feingefühl

Werth startete 2018 eine Ausbildung an der EHL Passugg, einer höheren Fachschule für Tourismus, und plötzlich bekam sie Sehnsucht nach dem Kochen, da sie in ihrer Ausbildung viel weniger hinter dem Herd stand. Durch einen guten Kollegen, der selbst in der Nati ist, stiess sie dann dem Team hinzu. «Es ist ein schöner Ausgleich neben dem, was ich jetzt mache.» Die Bonaduzerin ist im Team für die Patisserie zuständig. «Das mache ich extrem gerne.» Sie sei auch stark in der Herstellung von Lebensmittel, die sehr klein und fein sind. So mache die Köchin gerne Garnituren oder Dekorationen. «Ich arbeite gerne genau und exakt. Zudem bin ich auch geduldig bei solchen Feinarbeiten.»