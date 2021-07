Doppel-Flugzeugabsturz bei Bivio: Flugzeuge sind zusammengekracht

Der Pilot des Segelflugzeuges war am Samstag, 12. Juni, auf dem Flugplatz Amlikon im Thurgau gestartet, das Motorflugzeug in Neuenburg. Der Pilot des Motorflugzeugs hatte eine Frau, ein Mann und ein Kind an Bord.

Westlich des Piz Neir, in der Nähe von Bivio, kam es zum Absturz der beiden Flugzeuge, alle fünf Personen an Bord sind verstorben. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust hat eine Untersuchung eröffnet. Am Dienstag hat sie die ersten Erkenntnisse publiziert.

Kollsion auf 3200 Metern über Meer

Wie bereits von verschiedener Seite vermutet, sind die beiden Flugzeuge zusammengestossen. Die Sust schreibt: «In einer Höhe von rund 3200 Metern über Meer kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Flugzeugen im Reiseflug. Beide Flugzeuge stürzten unweit des Kollisionspunktes zu Boden.»