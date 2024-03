Die drei Gründer des Unternehmens im Alter zwischen 20 und 22 Jahren hatten die Idee des lokalen Lieferdienstes, als sie selbst einmal in einer solchen Situation waren. Sie sassen am See, bekamen Durst, alles war bereits geschlossen. In dieser Mangellage sahen die jungen St.Moritzer Peter Bellan, Patrick Fernando Taveira Morgado und Ricardo De Azevedo Correia eine Marktlücke und setzten ihre Idee des eigenen Lieferdienstes im Februar 2023 in die Tat um.

In einer Stadt oder einem dicht besiedelten Gebiet dürfte man wohl nicht so schnell in einen solchen Engpass kommen. Im Bündner Oberengadin hingegen ist die Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten an einem Sonntag oder Feiertag begrenzt, der Weg bis zum nächsten Snack-Automaten lang.

Man stelle sich vor, alle Läden haben am Abend bereits geschlossen, ein Tankstellenshop ist nicht in der Nähe und der Durst auf eine Flasche Wein oder ein Softgetränk wird immer grösser. Wie schön wäre es da, wenn es einen Lieferdienst gäbe, der einem das Bier oder den Wein direkt zuliefert und den Durst stillt. Mit dieser Vorstellung wirbt das Engadiner Start-up «FlyBy». Ein Onlineshop der diesem Bedürfnis nachkommen möchte.

Viel Alkohol und Tabak

Ein Blick auf den Onlineshop zeigt: Von Chips und Süssigkeiten über Snus, Zigaretten und Einweg-Vapes bis hin zu Bier, Vodka und Gin gibt es so einiges zu kaufen. Das Versprechen des Unternehmens: Das Gewünschte wird innerhalb einer halben Stunde direkt nach Hause, in den Park oder an den See geliefert – von Mittwoch bis Sonntag bis um jeweils 24 Uhr. Reservationen für eine bestimmte Lieferung können auch vorgängig an jedem Wochentag gemacht werden. Während den Liefer-Öffnungszeiten steht abwechselnd einer der drei jungen Männer im Einsatz, der die Produkte aus dem Lager in Samedan mit seinem eigenen Auto zur Kundin oder zum Kunden fährt.

Am Beliebtesten seien derzeit Vapes, Snus, Softgetränke und Bier. Besonders an Abenden oder an den Wochenenden sei ihr Angebot gefragt, sagt der 22-jährige Peter Bellan. Einzige Voraussetzung dafür ist: Man muss sich im Liefergebiet zwischen Zuoz und Sils befinden.

Schnell fällt auf, viele der angebotenen Produkte erfordern eine Alterskontrolle. Zwar gibt es Warnhinweise auf der Webseite und Informationen bei der Bestellung, dass man je nach Produkt mindestens 16 oder 18 Jahre alt sein muss. Eine digitale Identitätsprüfung hingegen gibt es nicht.