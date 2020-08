Drei Personen können sich aus brennendem Holzhaus retten

Etwa um 1.10 Uhr in der Sonntagnacht ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung über einen Brand im Dorf Wiesen ein. Zum Zeitpunkt dieses Brandausbruches befanden sich drei Personen in diesem Wohnhaus. Alle drei Personen konnten das Haus selbstständig verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Albula hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, konnten jedoch nicht verhindern, dass am Haus ein grosser Sachschaden entstand.

Ein Ambulanzteam des Spitales Davos brachte eine Hausbewohnerin zur medizinische Kontrolle ins Spital Davos. Von der Feuerwehr Albula standen 43 Personen im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die Brandursache.

(Kapo GR/red.)