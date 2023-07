Ein Todesopfer (70) und drei Verletzte bei Frontalkollision

Die 72-jährige Lenkerin und ihr 70-jähriger Ehemann fuhren am Dienstagmorgen mit ihrem Auto vom Unterengadin in Richtung Samedan. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, gerieten sie in Zuoz auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammenprallten. Weitere Verkehrsteilnehmende vor Ort leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Die Rega-Ärztin konnte nach einem Reanimations-Versuch nur noch den Tod des 70-Jährigen feststellen. Die mittelschwer verletzte Ehefrau wurde mit einem Rettungswagen ins Spital nach Samedan gebracht. Sie sei ansprechbar gewesen und schwebe nicht in Lebensgefahr, wie die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage mitteilt. Die beiden Männer im Alter von 37 und 40 jahren, die sich im Lieferwagen befanden, wurden leicht verletzt un dbegaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(Kapo GR/red.)