Der 19-jährige Kroate und ein 20-jähriger Serbe wurden vom Grenzwachtkorps in Stabio angehalten und der Polizei übergeben. Bei den Befragungen gaben sie zu, am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in San Vittore Schmuck und einen Kassenschrank geklaut zu haben.

Weitere Einbruchsdiebstähle seien geplant gewesen. Das komplette Deliktsgut wurde gefunden.

(red.)