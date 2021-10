Greisinger hat sich 2005 gefragt, was er der Welt hinterlassen will und kam zum Schluss, dass es noch keine Mittelerde-Sammlung gibt, die dem Werk von J.R.R. Tolkien gerecht wird. «Die Planung und der Bau haben über acht Jahre gedauert», so der Präsident der Tolkien Gesellschaft Schweiz. Über Zahlen und Kosten will der ehemalige Finanzberater nicht sprechen, sagt aber: «Der finanzielle Aufwand war gross. Alleine der Bau hat über zwei Millionen gekostet, hinzu kommen die Ausstellungsobjekte und das Land.»

«Tolkien ist mehr als Fantasy»

Von Anfang an soll es aber mehr sein als Fantasy. Greisinger will Tolkiens Gesamtwerk ins Zentrum stellen und nicht die verfilmten Passagen. «Tolkien ist mehr als Fantasy. Er erzählt die europäische Geschichte und zeigt Sachen auf, die viele längst vergessen haben», so der Museumsbesitzer. Es gebe viel zu besprechen, wenn es um Tolkien gehe und deshalb sei das Museum nur mit einer Führung besuchbar: «Hier läuft man nicht einfach durch, Führungen dauern gerne bis zu sechs Stunden.»

Fans aus der ganzen Welt reisen in die Bündner Herrschaft

Das einzigartige Museum in Jenins freut sich an Gästen, welche von überall her anreisen. «Tolkien wird an Universitäten studiert und in alle Sprachen übersetzt. Das Interesse am Museum ist dementsprechend gross», so Greisinger. Ab acht Personen kann via Homepage eine Führung durch die einzigartige Welt von Mittelerde gebucht werden. Aber Achtung: Kopf einziehen an der Eingangstür!