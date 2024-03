Momentan schneie es auch wieder, wie viel Schnee am Wochenende noch kommen wird, weiss niemand. «Eigentlich ist das eine wunderbare Sache, endlich haben wir Schnee. Wir haben wirklich einen richtigen Winter, auch wenn die Temperaturen relativ hoch sind», sagt Kasper. Wenn es nächste Woche dann insbesondere nachts noch mal tiefere Temperaturen gibt, dann seien sie eigentlich parat für die Durchführung.

Die Vorbereitungen auf den Skimarathon laufen auf Hochtouren, auch die Aufbauarbeiten am neuen Startpunkt in Sils sind bereits im Gange. Gemäss Menduri Kasper, Geschäftsführer des Engadin Skimarathon, laufen die Vorbereitungen ganz nach Plan.

Aktuell liege die Teilnehmendenzahl etwas über 12'600 Personen. In den drei Jahren vor Corona war der Langlaufevent mit 14'000 Teilnehmenden ausgebucht gewesen – dies sei noch nicht erreicht. Jedoch liege man mit der aktuellen Anzahl Teilnehmenden etwa im Bereich von vor den Rekordjahren.

«Im Vergleich zu den Rekordjahren vor Corona haben wir einige hundert skandinavische Anmeldungen weniger», so Kasper. Sowohl die schwedische als auch die norwegische Krone wurden in den vergangenen Jahren extrem geschwächt. Ausserdem hätten die Länder mit starker Inflation zu kämpfen und Hypotheken seien sehr hoch.

Neue Strecke wegen zu viel Schnee

Die Änderung der Strecke hat auf die Teilnehmenden laut Kaspar keinen Einfluss. Es gebe keine Änderung an den zurückzulegenden Höhenmetern, da der Startpunkt jetzt einfach nach statt wie üblich vor dem See sei. Auf den See könne man momentan nicht, weil es zu viel Schnee habe.

Der viele Schnee lastet schwer auf den gefrorenen See, was Wasser durch die Risse in der Eisplatte nach oben drückt. Momentan werde noch abgeklärt, ob die oben verlorene Strecke anderswo kompensiert werden kann. Auch ohne zusätzliche Änderung sei der Lauf aber sehr ähnlich wie sonst – einfach ein bisschen kürzer.