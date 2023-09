Erneuerbare Energien könnten Graubündens Kassen füllen

Mit der sogenannten Dekarbonisierung, also der Umstellung auf emissionsfreie Energiequellen, würde das Geld der Bündner Konsumenten bei gleichbleibenden Energiekosten nicht mehr ins Ausland fliessen, sondern käme dem Aufbau von hiesigen Stromproduktionen zu Gute, schrieb das WIFO am Donnerstag in einer Mitteilung. Deshalb sei die Klimastrategie nicht nur für die Natur, sondern auch für die Volkswirtschaft notwendig.

Grössere Chancen als Atomkraft

Weiter sei es im Bergkanton keine Option, die Kernkraft weiter auszubauen. Die Strategie, mittel- und langfristig auf erneuerbare Energien wie Wasser-, Wind- und Solarkraft umzusatteln, würde für Graubünden grössere Chancen bieten. Besonders alpine Solarparks schnitten bei der Beurteilung des WIFO gut ab. Pro benutztem Quadratkilometer sei bei dieser Art von Stromproduktion das Verhältnis zwischen den erreichbaren Solarzinsen und der Winterenergie am besten.

Stromproduktionen versus Natur

Der Preis dafür ist der Einsatz der Landschaft. Es sei deshalb wichtig, dass die lokale Bevölkerung darüber entscheiden kann, zu welchem Preis sie welche Landschaft in welchem Ausmass für Energieproduktion einsetzen will.

Mit der Solaroffensive des Bundes sind in Graubünden bereits mehr als zehn alpine Solarkraftwerke geplant. Alle wollen sie bereits ab Ende 2025 Strom produzieren. Diese Woche stellten die Stadtzürcher Elektrizitätswerke ihr Projekt mit 93'000 Solarmodulen in Surses vor. Am Sonntag fällten die Stimmberechtigten in Scuol einen Grundsatzentscheid zugunsten einer Anlage mit 92'000 Modulen.