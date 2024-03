Erneuter Felssturz ob Brienz verschont Bergdorf

Der Felssturz ereignete sich in der Nacht vom 5. auf den 6. März, wie die Gemeinde Albula am Freitagmorgen mitteilte. Am 5. März hatte sie bereits auf X (vormals Twitter) vor dem bevorstehenden Felssturz gewarnt. Die Bewohnenden von Brienz waren aber nicht evakuiert worden.

Solche Abstürze seien unproblematisch, wird der Geologe Stefan Schneider in der Mitteilung zitiert. Kleinere Felsstürze könnten keine Geschwindigkeiten wie die eines Bergsturzes erreichen und bleiben deshalb in der Geröllhalde oberhalb des Dorfes liegen, so wie das in der Nacht auf den 6. März geschah.