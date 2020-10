Hier noch ein aktuelles Video vom #Starkschneefall in #Graubünden, genauer gesagt in #Arosa! ❄️❄️ Aufgepasst wer mit dem Auto in die #Berge fährt: Auf zahlreichen Strassen besonders im Kanton Graubünden sind mittlerweilen #Schneeketten obligatorisch! pic.twitter.com/OSPDtkHlY1