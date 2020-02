In Chur stiegen am Freitagvormittag grosse Rauchwolken in den Himmel. An der Rheinfeldstrasse brannte ein Geschäftsgebäude, in dem auch der Tierhandel Qualipet untergebracht ist. Während des Brandes waren Kleintiere im Gebäude.

In der Nähe der Fachhochschule Graubünden, ehemals HTW, brannte am Vormittag ein grosses Geschäftsgebäude, in dem Qualipet und Vögele eingemietet sind. «Wo genau der Brand ausgebrochen ist, wissen wir noch nicht», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, vor Ort. Sicher ist, «der Brand an der Rheinfeldstrasse ist mittlerweile unter Kontrolle», Aktuell versucht die Feuerwehr, den starken Rauch aus dem Gebäude zu lassen, damit sie sehen kann, welchen Schaden das Feuer angerichtet hat. «Während des Brandes waren Kleintiere von Qualipet im Gebäude», so Walser. Wie viele Tiere im Gebäude waren und wie es ihnen geht, weiss die Polizei noch nicht. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen keine zu Schaden. Die umliegenden Gebäude wurden kurzzeitig evakuiert. Update folgt... (red.)