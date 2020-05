Mit unglaublichen 149 Stundenkilometern blochte ein Mann durchs Engadin. Er gilt rechtlich als Raser, weil auf dem Streckenabschnitt ausserorts 80 Kilometer pro Stunde erlaubt wären. Laut Kantonspolizei Graubünden war der Lenker lediglich im Besitz eines Führerscheins auf Probe – mit dem BMW war er auf einer Probefahrt.

Die Polizei führte am Samstag zwei Geschwindigkeitskontrollen in La Punt und Silvaplana durch. Acht Männern, die in der Region wohnen oder arbeiten, wurde der Fahrausweis an Ort und Stelle abgenommen oder aberkannt. An den beiden Messstellen auf der Julierpassstrasse und auf der Engadinstrasse – beide befinden sich im Ausserortsbereich – wurden Nettogeschwindigkeiten (nach Abzug der Toleranzmarge) zwischen 118 und 149 km/h gemessen.

(red.)