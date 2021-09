Die Zertifikatspflicht hat sich vielerorts bewährt: Etwa beim Zutritt zum Gelände des Summderdays-Festivals in Arbon oder bei Spielen des FC St.Gallen. Der Einlass dauerte zwar teilweise einige Minuten länger, dafür musste drinnen niemand Maske tragen oder mit dem Zollstock in der Hand herumlaufen. Die Pandemie kann an solchen Anlässen für kurze Zeit vielleicht nicht vergessen, aber zumindest grösstenteils ausgeblendet werden.

Nur: Im Kybun Park übernachtet niemand. Ganz anders ist die Situation in den Skigebieten, etwa am Flumserberg. «Bei uns gibt es Hotels und Ferienwohnungen, die direkt an der Piste sind», sagt die Medienverantwortliche der Flumserberg Bergbahnen, Katja Wildhaber. Darüber hinaus könne man das Skigebiet an etwa zehn verschiedenen Orten betreten. «Eine 3-G-Regelung würde uns vor sehr grosse Herausforderungen stellen», sagt Wildhaber.

Spezialregelung für Samnaun?

Vor grossen Herausforderungen steht auch das länderübergreifende Skigebiet Samnaun/Ischgl. Österreich hat bereits eine 3-G-Pflicht für seine Skigebiete beschlossen. In Ischgl, das zu Beginn der Pandemie als Corona-Hotspot galt, wird ein Covid-Zertifikat also nötig sein. Eine Lösung ohne Zertifikat für Samnaun ist demzufolge unwahrscheinlich.

«Wenn unsere Gäste grenzübergreifend Skifahren dürfen, dann brauchen wir ja fast eine Zertifikatspflicht. Sonst müssten wir an jedem Grenzübergang kontrollieren – und das sind sehr viele. Das wäre in der Praxis wohl nicht umsetzbar», sagt Bernhard Aeschbacher, Leiter der Gäste-Information Samnaun. Dafür lassen sich die Zertifikate in Samnaun selbst gut kontrollieren, auf den Berg gelangt man exklusiv via Gondelbahn.