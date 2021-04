Felsenbar ist zurück im Churer Welschdörfli

Das Logo der Felsenbar prangt immer noch an der Hauswand, gleich am Eingang des Churer Welschdörflis. Vor zwei Jahren wurde das Traditionslokal nach einem Besitzerwechsel umgetauft und erhielt den Namen «Nikki's». Das ist jetzt vorbei: Das «Nikki's» musste im Zuge der Corona-Massnahmen im Dezember schliessen. Die ehemalige Felsenbar hat einen neuen Besitzer gefunden, der das Traditionslokal wieder aufleben lassen will.

«Es ist wichtig, dass dieser Name nach Chur zurückkommt», sagt Bar-Besitzer Marco Diener gegenüber der «südostschweiz». «Die ‹Felsenbar› hat Tradition.» Die Felsenbar soll ein Club-und Eventlokal für Gross und Klein werden. Auch «After-Work»-Events sind geplant. Wann die Eröffnung stattfindet, ist noch nicht klar.

(red.)