Bist du kommunikativ und suchst du einen Sommerjob der besonderen Art? Dann dürfte dir die neueste Jobausschreibung aus der Lenzerheide gefallen. Die Ferienregion sucht Ranger. Personen, die in den Sommermonaten Juli und August aktiv auf die Gäste zugehen und sie auffordern, Abstand zu halten – etwa bei den Badegästen am Heidsee oder zwischen den Bikern und Wanderern beim Anstehen an der Rothornbahn.

Gäste erhalten Geheimtipps

Zu den Aufgaben eines Rangers gehört es, Menschenansammlungen zu verhindern. Dies sollen sie tun, indem sie den Gästen Geheimtipps verraten. «Statt am Heidsee kann man sich auch an einem Speichersee oder in den kühlen Bächen erfrischen. Nur wissen das die wenigsten», sagt Lenzerheide-Tourimusdirektor Bruno Fläcklin. Deshalb sei es wichtig, dass sich die Ranger in der Region gut auskennen.