Feuer am Bahnhof Schiers – Güterschuppen abgebrannt

Die ausgerückte Feuerwehr Vorderprättigau fand den Güterschuppen am angebauten Bahnhofsgebäude in Schiers kurz nach Mitternacht praktisch in Vollbrand vor. Dank sofortiger Intervention der mehr als fünfzig Feuerwehrleute konnte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Bahnhofgebäude verhindert werden. «Allerdings ist die obere Wohnung im Bahnhofsgebäude nicht mehr bewohnbar und auch um das Bistro wieder herzustellen werden viele Aufwände nötig sein», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden.

Die Personen aus der Wohnung konnten das Gebäude bereits zu einem früheren Zeitpunkt verlassen. Nach knapp vier Stunden war das Feuer gelöscht. Am Güterschuppen, in dem Material des Bistros gelagert war, sowie am Bahnhofsgebäude entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

(red.)