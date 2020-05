Feuerverbot in Graubünden aufgehoben

Das Verbot sei auch ausgesprochen worden, um im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine zu grosse Belastung der Feuerwehr und deren Partnerorganisationen zu vermeiden, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Da die Fallzahlen in Graubünden erheblich gesenkt worden seien, bestehe kein Grund mehr, am Feuerverbot festzuhalten.

(sda)