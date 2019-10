In der Bäckerei Merz in Chur ist es am Freitag vor dem Mittag zu einem Brand in der Backstube gekommen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

«Ich kann bestätigen, dass in der Backstube der Bäckerei Merz ein Gerät gebrannt hat», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, gegenüber FM1Today. Die Feuerwehr wurde gegen 11 Uhr alarmiert und rückte an die Wiesentalstrasse zum Café Merz aus. Die Einsatzkräfte brachten die brennende Friteuse rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Brand kam, wird noch abgeklärt. Auch die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei nicht beziffern. (red.)