Die Feuerwehr in St.Moritz wurde am Sonntagvormittag in ein Mehrfamilienhaus gerufen: Beim Lift hatte ein Bewohner einen Geruch wahrgenommen, der Übelkeit und Atembeschwerden verursachte.

Die Feuerwehr brachte die Bewohner in Sicherheit und lüftete das St.Moritzer Mehrfamilienhaus, in dem ein Bewohner am Sonntagvormittag einen ätzenden Geruch festgestellt hatte. Dieser trat im Bereich des Liftes auf und verursachte Übelkeit und Atembeschwerden. Die beiden Hausbewohner, die Kontakt mit dem ätzenden Geruch hatten, wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Einsatz mit Feuerwehr, Polizei, Rettung und Ambulanz dauerte rund zwei Stunden. Um welchen Stoff es sich handelte, konnte nicht bestimmt werden. (red.)