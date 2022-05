Fischer wegen Stromschlag tödlich verunglückt

Der 55-Jährige ist am Sonntagmorgen mit seinem Sohn zum Fischen am Bach Val Pednal in der Nähe von Poschiavo aufgebrochen. Dort gingen die beiden in entgegengesetzte Richtungen.

Gegen 8 Uhr fand der Sohn seinen Vater im Gebiet Clev am Boden liegend. Er leistete sofort Erste Hilfe und Angehörige alarmierten die Rega.

Der Fischer verstarb jedoch noch vor Ort. Er hatte beim Auswerfen der Schnur mit der Rute oder dem Haken eine Stromleitung getroffen und einen tödlichen Stromschlag erlitten.

(red.)