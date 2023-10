Flugzeug mit vier Insassen bei Notlandung beschädigt

Ein Kleinflugzug mit vier Insassen an Bord hat nach dem Start am Flugplatz Samedan am Samstag notlanden müssen. Es prallte laut Polizei mit den Flügeln auf der Piste auf und rollte über eine Wiese. Der Pilot und die drei Passagiere blieben unverletzt.

Ein Kleinflugzug mit vier Insassen an Bord hat nach dem Start am Flugplatz Samedan am Samstag notlanden müssen. © Kantonspolizei Graubünden