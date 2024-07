Der Abfall werde nun fachgerecht entsorgt, schrieben die Verantwortlichen am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Gut erhaltene Relikte erhalten jedoch ein zweites Leben. Eine Engadiner Holzbildhauerin schafft mit einem Teil des Mülls Kunstwerke, die im nächsten Frühling zugunsten von Gletscherpflegeprojekten versteigert werden. Vergangenes Jahr waren so rund 9000 Franken zusammengekommen.