Wer in der Stadt Chur dieser Tage einem Polizisten begegnet, muss nicht zwingend mit einer Busse rechnen. Die Polizisten sind aufgrund der hohen Temperaturen von bis zu 32 Grad derzeit in der Churer Innenstadt, bei Verkehrskontrollen und auf verschiedenen Parkplätzen in der Stadt dran, Wasserflaschen an Passanten zu verteilen.

Ausserdem wird die Bevölkerung auf die Thematik von Kleinkindern und Tieren in parkierten Fahrzeugen bezüglich Überhitzung aufmerksam gemacht. Gemäss Mitteilung seien in jüngster Zeit mehrere Meldungen aus der Öffentlichkeit über Kinder oder Tiere in parkierten Autos eingegangen. Die Kontrollen seien deshalb intensiviert worden.

(red.)