In Graubünden verfärben sich die Lärchen goldgelb. Es wird Herbst und die Steinböcke «Gian und Giachen» machen das, was sie jedes Jahr tun: Allen Tieren eine gute Nacht wünschen, die sich für den Winterschlaf vorbereiten. Doch angekommen bei der Familie Mungg erwarten sie zwei traurige Eltern.

Ein Kinderbuch als Ferienplaner

Der Grund: Das «Munggamaitli» Madlaina ist davongerannt, weil es nicht ins Bett gehen wollte. Gian und Giachen versprechen, dass sie Madlaina finden werden. Ob sie es schaffen? Das erzählt das neue Kinderbuch «Gian und Giachen und das Munggamaitli Madlaina».

Es ist das dritte Kinderbuch, das Graubünden Ferien herausgibt. «Das Kinderbuch spielt an den unterschiedlichsten Orten in Graubünden und bringt Kindern wie Eltern unsere spektakuläre Natur näher. So ist das auch ein charmanter Ferienplaner – nicht nur für Familien», sagt Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien.

Ob die Rettungsaktion des Murmeltiers wohl gut kommt?