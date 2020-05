GKB-Bankrat Huber tritt wegen umstrittenem Mandat sofort zurück

Die Bündner Regierung habe den Rücktritt am Dienstag akzeptiert, hiess es. Regierung und Bankrat erachteten den Entscheid Hubers als «Ausdruck seiner Professionalität und Integrität». Mit der Zurverfügungstellung seines Mandates schütze er die Reputation der GKB.

Huber war in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit der in Turbulenzen geratenen Zürcher Anlagefirma Ruvercap in den Fokus der Medien geraten. Der nun zurückgetretene GKB-Bankrat hatte gemäss den Berichten auch Einsitz im Verwaltungsrat des Unternehmens Batagon, das von der auf «Private Debt» spezialisierten Ruvercap offenbar hohe Kredite erhalten hatte. Gleichzeitig hatte die GKB hohe Beträge in Ruvercap investiert - gemäss dem Online-Medium «Finews» soll es sich um rund 70 Millionen Franken handeln.

Huber war während fünf Jahren Mitglied es GKB-Bankrats und war dabei auch Vorsitzender des Prüf- und Risikoausschusses. Gemäss Gesetz ist die Regierung für die Wahl des siebenköpfigen Bankrates der Kantonalbank zuständig.

