Gleitschirmpilot stürzt nahe Obersaxen 20 Meter weit in die Tiefe

Ein 33-Jähriger wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Gleitschirm vom Piz Mundaun nach Ilanz fliegen. Im Gebiet Maler in Luven klappte ihm jedoch der Schirm zusammen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden. In der Folge stürzte der Mann rund 20 Meter weit auf eine Wiese ab.