Graubünden bekommt eine dritte McDonald's-Filiale

Wer in Graubünden einen Big Mac oder einen Mc Flury verspeisen möchte, wird bisher nur in der Hauptstadt fündig. Die einzigen zwei McDonald's-Restaurants stehen beide in Chur. Doch das soll sich bald ändern. Laut der «Südostschweiz» hat der Fast-Food-Riese ein Baugesuch bei der Gemeinde Zizers eingereicht.

Das Restaurant soll auf dem Gemeindegebiet «Rappagugg» bei der Autobahnzufahrt entstehen, also auf der Achse Engadin Richtung Zürich oder St.Gallen. In der Filiale könnten rund 40 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Pläne für weitere Filialen im Kanton Graubünden gebe es zur Zeit nicht, sagt die Mediensprecherin von McDonald's.

