Graubünden plant, ab Freitag alle Restaurants zu schliessen

Am Freitagabend um 23 Uhr soll für alle Restaurants im Kanton Graubünden vorerst Schluss sein. Das soll die Bündner Regierung beschlossen haben. Die Schliessung der Restaurants soll 14 Tage gelten. Nur die Bewirtung von Hotelgästen bleibt erlaubt.

Laut Schreiben sind Lieferung und Take-Away bis 22 Uhr erlaubt, besonders betroffene Betriebe werden vom Kanton finanziell unterstützt.

«Insbesondere in Graubünden steigt die Zahl der Ansteckungen»

«Die Entwicklung der Fallzahlen hat in den letzten Tagen nur leicht abgenommen. In mehreren Deutschschweizer Kantonen, insbesondere in Graubünden, steigt die Zahl der Ansteckungen», wird als Begründung der Massnahme angegeben.

Regierungsrat Marcus Caduff hat die am stärksten betroffenen Verbände vorab informiert, weil «die Massnahme einschneidend und kurzfristig» sei.

Medienkonferenz am Freitag

Die Regierung will am Freitag über die neuen Massnahmen informieren. Das interne Schreiben liegt auch FM1Today vor und wurde nun öffentlich, weil "20 Minuten" die Informationen noch vor der Sperrfrist veröffentlichte.

(red.)