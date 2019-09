Grossbrand in Postautogarage in Chur: Strafverfahren eingestellt

Am 16. Januar 2019 brannte es in der Einstellhalle der Postauto Schweiz AG in Chur lichterloh. Fast 11 Millionen Franken Schaden entstand. Der Brand brach in einem abgestellten Postauto aus und breitete sich rasant aus.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat unmittelbar danach eine Strafuntersuchung zur Abklärung der Brandursache eröffnet. Diverse Personen wurden befragt, Produktions- und Unterhaltsunterlagen ausgewertet, das Forensische Institut Zürich und polizeiinterne Brandermittler beteiligten sich an der Untersuchung.