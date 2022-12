Pilotversuch an Ostern: Kantonspolizei muss Durchfahrtsverkehr mit Triage regeln

Bald heisst es wieder «Alles fährt Ski». Das weiss auch der Kanton Graubünden und rechnet während der bevorstehenden Wintersaison mit vielen Touristinnen und Touristen und einem dementsprechend hohen Verkehrsaufkommen. Insbesondere an den Festtagen sowie in der Ferienzeit von Mitte Januar bis Mitte März sei mit einem regen Winterverkehr zu rechnen.

Hast du in dieser Wintersaison geplant, für Winteraktivitäten nach Graubünden zu fahren?

Hast du in dieser Wintersaison geplant, für Winteraktivitäten nach Graubünden zu fahren? Ja, ich werde nach Graubünden gehen. Nein, das habe ich nicht geplant.

Hoffnung auf Besserung

Schon lange kämpfen Gemeinden, Kanton und Kantonspolizei in Graubünden mit Ausweichverkehr in den Gemeinden entlang der Hauptverkehrsachsen. Ein zweiter Pilotversuch soll über Weihnachten und Neujahr Besserung auf der im Winter stark befahrenen A28 bringen –einen ähnlichen Pilotversuch gab es bereits an Ostern 2022 und über den Sommer entlang der Autobahn A13.

Damals wurden die Durchfahrten durch die Gemeinden Bonaduz und Rhäzüns auf Anwohnende, Zubringende und den öffentlichen Verkehr beschränkt. Diese Massnahmen haben laut Kanton bedingt funktioniert. Es zeigte sich beispielsweise, dass Signalisationen an den betroffenen Stellen den Ausweichverkehr nicht ganz verhindern konnten. Nicht alle Fahrzeuge hätten sich an die Aufforderung auf den Schildern gehalten. Der Gemeindepräsident der Gemeinde Rhäzüns sagte damals: «Ohne die Schliessung von Autobahnausfahrten wird es nicht gehen.» Die Erkenntnisse aus dem ersten Versuch sollen gemäss Tiefbaumamt (TBA) nun in den zweiten integriert werden.