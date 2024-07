Im Kanton Graubünden ist ein neues Wolfsrudel entstanden

Die Beobachtung der Privatperson bestätigt die Bildung eines neuen Rudels in Klosters, wie das Bündner Amt für Jagd und Fischerei am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Das neue Rudel werde als Älpelti-Rudel bezeichnet. Es sei die bislang vierte nachgewiesene Reproduktion in diesem Sommer und das aktuell zwölfte bestätigte Rudel im Kanton Graubünden.

(red/sda)