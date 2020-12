Im Kanton Graubünden starteten die Covid19-Flächentests

In Südbünden, zum Beispiel in der Gemeinde Zuoz, starteten am Freitag die Covid19-Flächentests. Bisher haben sich bereits über 9500 Personen für einen Termin angemeldet. Am Wochenende vom 11. bis 13. Dezember können sich Personen an 23 Standorten freiwillig und kostenlos testen lassen. Das Pilotprojekt soll einerseits ein Bild über die Verbreitung von COVID-19 in der Bevölkerung ergeben, andererseits liefert es wichtige Erkenntnisse in Bezug auf Logistik, Technik und Abläufe für grossangelegte Teststrategien.