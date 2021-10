Impfkampagne an Schulen in Graubünden

Das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden plant eine Impfkampagne in Schulhäusern. Bereits Anfangs nächste Woche fährt ein mobiles Impfteam zur Stadtschule in Chur und bietet dort freiwillige Corona-Impfungen für Kinder ab 12 Jahren an.

Die Schülerinnen und Schüler dürfen selbst entscheiden, ob sie geimpft werden wollen. © Keystone