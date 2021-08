Das schwere Unglück ereignete sich am Samstagmittag. Die Töffli-Gruppe war auf der alten Schynstrasse in Richtung Campi unterwegs, um anschliessend auf der Hauptstrasse in Richtung Tiefencastel weiterzufahren. Beim Einbiegen kam es zur Kollision zwischen dem 56-jährigen Töfflilenker und einem 54-jährigen Autofahrer, der auf der Hauptstrasse in Richtung Thusis fuhr.

Der 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird nun untersucht.

(red.)