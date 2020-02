In Chur brennt das Qualipet-Center

In Chur steigen zurzeit grosse Rauchwolken in den Himmel. An der Rheinfeldstrasse brennt ein Geschäftsgebäude, in dem auch der Qualipet untergebracht ist. Personen sind nach ersten Kenntnissen der Polizei keine in Gefahr.

In der Nähe der Fachhochschule Graubünden, ehemals HTW, brennt gerade ein grosses Geschäftsgebäude. Dabei handelt es sich um das Qualipet Center an der Rheinfeldstrasse. Wie gross der Brand ist, kann die Kantonspolizei Graubünden Stand jetzt noch nicht abschätzen. «Es steigt viel Rauch aus dem Gebäude», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, gegenüber FM1Today. «Wir stehen am Beginn unseres Einsatzes.» Die Feuerwehr sei vor Ort eingetroffen und versuche gerade, den Brand zu löschen. In Chur brennt ein Geschäftsgebäude an der Rheinfeldstrasse © FM1Today Personen sind nach ersten Erkenntnissen keine in Gefahr. «Wir haben die anliegenden Gebäude evakuiert und die Personen in Sicherheit gebracht», so Markus Walser. Die Polizei informiert in rund einer Stunde ausführlicher über den Brand. Update folgt... (red.)