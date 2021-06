Einen feinen Gin schlürfen und dabei neue Kontakte knüpfen – das war lange nicht mehr möglich. Seit ein paar Wochen sind die Terrassen wieder offen und seit letztem Montag auch die Innenräume der Restaurants und Bars. Etwas trinken zu gehen, ist also wieder möglich, und somit auch das Kennenlernen neuer Leute.

Am 9. Juni ab 18 Uhr findet deshalb im «El Correo Terraza» in Chur ein «Gin-Dating» – eine Art Speeddating mit Gin – statt. Singles im Alter von 25 bis 45 Jahren können für 25 Franken mitmachen. Das Ganze soll in einer lockeren Atmosphäre stattfinden. «Zu viert in einer Paletten-Lounge testet ihr Gin-Variationen und bekommt dessen Eigenschaften und Feinheiten von einem Barkeeper erklärt», heisst es in der Medienmitteilung. Somit wäre auch für den ersten Gesprächsstoff gesorgt, da haperts ja manchmal ein bisschen beim ersten Zusammentreffen.