In den Skigebieten schmilzt der Schnee weg

Klickt man sich durch die Webkameras der Ostschweizer und Bündner Bergbahnen sieht man Bilder, die man wenige Tage vor den Festtagen so nicht sehen möchte. Statt auf dickem Pulverschnee ziehen Skifahrer auf einer dünnen Schneeschicht ihre Kurven. Vieles ist bereits weggeschmolzen. Grüne Grasflecken kommen hervor.

Keine schöne Situation für die Skigebiete im FM1-Land. Wenn man bedenkt, dass an den Festtagen rund 8000 Skifahrer täglich am Flumserberg und ca. 45'000 Personen am Tag auf die Lenzerheide gehen werden. Diese Festtagsgäste machen einen grossen Teil des Jahresgeschäfts aus.

Skigebiete setzen auf Last-Minute-Schnee

Trotzdem bleiben die beiden Skigebiete Flumserberg und Arosa Lenzerheide entspannt. Dank technischer Beschneiung ist der Skibetrieb auf der Lenzerheide für den Moment gesichert. «Wir konnten eine gute Pistengrundlage erstellen und was uns ebenfalls beruhigt, ist, dass es in den nächsten Tagen wieder kälter werden sollte», sagt Bruno Fläcklin, Tourismusdirektor der Ferienregion Lenzerheide. Das bestätigt Meteorologe Michael Krucker von Meteonews. «Bis am Samstag, 21. Dezember, wird der Schnee in den Bergen wegen den hohen Temperaturen womöglich weiter schmelzen. Dann sollte es in den Skigebieten zwischen 50 und 70 Zentimeter Schnee geben.»

Mehr Schnee am Flumserberg

Auf Last-Minute-Schnee setzt auch das Skigebiet Flumserberg, sagt Katja Wildhaber, Marketingleiterin der Bergbahnen Flumserberg. «Aus den letzten Jahren haben wir gelernt, dass das Wetter sehr schnell wechseln kann. Im letzten Jahr beispielsweise hatten wir ähnlich wenig Schnee. Dann hat es eine Nacht vollgas geschneit und schon waren die Verhältnisse wieder perfekt.» Am Flumserberg sind aktuell neun von 17 Anlagen in Betrieb. Auf einem der Gipfel, dem Maschgenkamm, liegen gemäss Wildhaber noch 40 Zentimeter Schnee. Auf der Lenzerheide zwischen 20 und 30 Zentimeter.