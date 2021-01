In die Leitplanke gefahren und mitten auf der Autobahn liegengeblieben

Der 26-jährige Mann fuhr am Donnerstag mit seinem Lieferwagen über die schneebedeckte Autobahn A13 von Chur Süd in Richtung Norden. Um 09:40 Uhr schleuderte sein Fahrzeug nach der Überführung über die Plessur, worauf er in die Leitplanke schoss. Anschliessend kippte sein Fahrzeug und blieb mitten auf der Autobahn liegen.

Einsatzkräfte der Rettung Chur und ein Notarzt versorgten den leicht verletzten Mann vor Ort und brachten ihn ins Spital. Die Kantonspolizei Chur musste den Verkehr über eine Stunde lang am Unfallort vorbei auf den Pannenstreifen führen. Wie es zum Unfall gekommen ist, wird jetzt abgeklärt.

(red.)