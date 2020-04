Der Bundesrat hält dazu an, den öffentlichen Verkehr aufgrund des Coronavirus weitestgehend zu meiden. Die logische Konsequenz: Der Personenverkehr nimmt zu und die Parkplätze rund um Spitäler und Grundversorgungsstätten sind ausgelasteter. In Zürich, Zug und Winterthur dürfen Mitarbeitende der Grundversorgung mit einer Bewilligung im gesamten Stadtgebiet gratis parkieren. Ostschweizer und Bündner Städte haben unterschiedliche Strategien, mit dieser Situation umzugehen.

Frauenfeld legt vor

Schon seit dem 24. März kann in ganz Frauenfeld gratis parkiert werden. Dies gilt nicht nur für Mitarbeitende der Grundversorgung, sondern für alle Frauenfelder. Der Stadtrat hat die Parkgebühren bis auf weiteres erlassen. «Mit dieser Sofortmassnahme soll eine Weiterverbreitung des Coronavirus über die Tastaturen der Parkuhren verhindert werden», schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Gleichzeitig sollen all jene Personen, die nicht daheim arbeiten und aktuell anstelle der öffentlichen Verkehrsmittel das Auto benutzen müssen, gratis parkieren können.

Schaffhausen zieht nach

Die Stadt Schaffhausen hat mittlerweile nachgezogen. Vom 1. bis zum 19. April kann auch dort gratis parkiert werden. Grund dafür sei, dass zahlreiche Arbeitnehmende und Freiwillige aufgrund der aktuellen Lage auf den öffentlichen Verkehr verzichten. «Der Verzicht auf die Parkplatzgebühr soll als ein Zeichen des Zusammenhalts betrachtet werden», heisst es in einer Mitteilung der Stadt.

St.Gallen evaluiert

In der Stadt St.Gallen sei es aktuell noch kein Thema, komplett auf Parkgebühren zu verzichten, sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen: «Wir wollen sicherstellen, dass diejenigen einen Parkplatz zur Verfügung haben, die einen brauchen.» Aufgrund dessen hat die Stadtpolizei Gratis-Parkiermöglichkeiten für medizinisches Personal und Ärzte geschaffen. «Wir sind aber laufend dabei, zu evaluieren, für welche anderen Zweige der Grundversorgung und beispielsweise auch Lieferservices, Gratis-Parkplätze angeboten werden können.»

Kein Bedarf in Chur

In Chur gibt es aktuell noch keine Sonderregelung für Parkgebühren. «Das Kantonsspital Graubünden verfügt über genügend eigene Parkplätze, welche das Personal gratis nutzen kann. Deswegen sind seitens des Spitals noch keine Anfragen für Gratis-Parkplätze bei uns eingegangen. Somit sehen wir auch keinen Handlungsbedarf», sagt Ueli Caluori, Kommandant der Churer Stadtpolizei. Die ganze Stadt nach den Beispielen von Frauenfeld und Schaffhausen gebührenfrei zu machen, sei zur Zeit nicht geplant.