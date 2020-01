In St.Moritz gibt's wieder eine Milliardärs-Hochzeit

Er ist der Ex von Paris Hilton, Lindsay Lohan und Mary-Kate Olsen. Sie war zehn Jahre mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch verheiratet. Nun wollen sich Stavros Niarchos III (34) und Dasha Schukowa (38) das Ja-Wort in St.Moritz geben, schreibt die Engadiner Post.

Das Fest soll diese Woche im Bereich der Sprungschanze stattfinden. Die Familie Niarchos ist seit Generationen eng mit dem Engadin verbunden. Der Grossvater gründete in den Fünfzigerjahren die Luftseilbahn auf dem Corvatsch. Es werden zahlreiche hochkarätige Hochzeitsgäste erwartet.

Erst ein knappes Jahr ist es her, seit in St.Moritz die letzte Milliardärs-Hochzeit stattfand. Die indische Pre-Wedding Party von Akash Ambani und Shloka Mehta. Das Spektakel mit 850 Gästen dauerte drei Tage. Es gab sogar ein Winterwonderland mit Riesenrad und Autoscooter direkt am See.