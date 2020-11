Nicht nur zur abendlichen Hauptverkehrszeit wird es einen zusätzlichen InterCity von Zürich nach Chur geben, auch am Abend werden zwei weitere Verbindungen angeboten. An Wochenenden, in der Winterhochsaison, gibt es einen fast durchgehenden Halbstundentakt zwischen Zürich und Chur.

Die Fahrzeiten werden leicht angepasst, weil der Bommersteintunnel am Walensee saniert werden muss. Deshalb kann es teilweise mit den Anschlüssen knapp werden.

Die Rhätische Bahn baut ihr Angebot ebenfalls aus, um die Anschlüsse an die neuen Verbindungen nach Zürich zu gewährleisten. Insbesondere ab Arosa, Davos und St.Moritz sollen Reisende rasch nach Chur und von dort weiter kommen.

Auf den Linien Chur - Landquart und Chur - Rhäzüns wird das Busangebot am Abend ausgebaut. Zusätzliche Buskurse gibt es auch auf diversen anderen Strecken.

Von Graubünden kommt man schliesslich auch schneller nach Mailand oder München. Durch den Ceneri-Basistunnel sinkt die Fahrzeit um 15 bis 20 Minuten. Weil auf dem deutschen Bahnnetz ausgebaut wird, kommt man künftig in 3 Stunden und 53 Minuten nach München, bisher brauchte man 4 Stunden und 35 Minuten.

Alle Änderungen gibt es auf der Seite fahrplanfelder.ch. Der neue Fahrplan gilt ab dem 13. Dezember.

(red.)