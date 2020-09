Jetzt live: Bündnerfleisch wird in die Stratosphäre geschickt

Vier Bündnerfleisch-Hersteller des Verbandes «Bündner Fleischfabrikanten» gehen der Frage nach, ob der Geschmack von Bündnerfleisch sich verbessert, wenn man es in der Stratosphäre trocknen lässt.

Mit Fallschirm zurück auf die Erde

Die Crew lässt hierfür am heutigen Sonntagmittag um 10 Uhr ein Stück Bündnerfleisch mittels Stratosphären-Ballon 40'000 Meter in die Höhe steigen. Platzt der Ballon in der Stratosphäre, segelt das Fleisch an einem Fallschirm zurück auf die Erde und kann dann geortet und degustiert werden.