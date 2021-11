Kalter und weisser Start in den Tag – tiefer Winter in Graubünden

Vor allem im Süden sowie in den zentralen und östlichen Alpen habe es in den letzten 24 Stunden viel Niederschlag gegeben, teilt Meteonews am Donnerstagmorgen mit. «Dieser fiel in mittleren und hohen Lagen in Form von Schnee, entsprechend tiefwinterlich zeigt sich heute zum Beispiel Arosa oder Sils.»