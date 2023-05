Laut dem BFU machen motorisierte Zweiradfahrer rund ein Viertel aller Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen in der Schweiz aus. Das spiegelt ein hohes Verletzungsrisiko wider, denn Personen auf Motorrädern tragen nur drei Prozent zu den insgesamt zurückgelegten Motorfahrzeugkilometern auf Schweizer Strassen bei.

Das Motorradfahren ist für viele Fahrerinnen und Fahrer mit Leidenschaft verbunden. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, betont: «Die Strasse ist ein denkbar schlechter Ort, um Aggressionen, Frust oder auch Euphorie zu kompensieren.» Die Fahrt solle nicht als emotionales Ventil verwendet werden. «Das Motorradfahren verlangt ein hohes Mass an Disziplin und Aufmerksamkeit.»

Zudem mangelt es, insbesondere zu Beginn der Töffsaison, vielen Lenkerinnen und Lenkern an Routine. Deshalb beteiligt sich die Kapo Graubünden, wie auch in früheren Jahren, an der Finanzierung von Töffkursen. Neben einem Fahrtraining teilen dort Motorradpolizisten ihre Erfahrungswerte und geben Tipps zur Vermeidung von Unfällen. Ziel ist es, «das Gefahrenbewusstsein zu schärfen», sagt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden.

Die Kantonspolizei Graubünden kooperiert auch eng mit dem kantonalen Tiefbauamt, welches für die Strasseninfrastruktur zuständig ist. Dabei werden Unfallschwerpunkte auf allfälliges Verbesserungspotenzial untersucht und gegebenenfalls angepasst.